Vaccino a domicilio per una ventina di residenti di Calendasco. Nella mattinata di oggi, sabato 30 luglio, il dottor Giuseppe Guasconi ha provveduto a somministrare la quarta dose del siero anti-Covid a cittadine e cittadine impossibilitati a muoversi da casa per ragioni di salute. Si è trattato, in particolare, di anziani allettati o comunque di soggetti particolarmente fragili.

L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione comunale e realizzata grazie alla disponibilità del medico di famiglia del paese, che già in passato aveva sempre partecipato agli ambulatori vaccinali promossi sul territorio. Fondamentale anche il supporto della Farmacia di Calendasco e dell’assistente sociale per raccogliere le adesioni ed individuare le persone potenzialmente interessate all’opportunità.

“Ancora una volta grazie ad un’importante azione di squadra si è garantito al nostro territorio un importante servizio sanitario di prossimità, volto a mettere al centro i cittadini con le loro necessità, in particolare quelli più deboli” spiega il sindaco Filippo Zangrandi. “Un grande grazie – conclude il primo cittadino – va a tutti coloro che hanno reso possibile un’attività preziosa e per nulla scontata”.