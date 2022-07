Valtidone Festival, spostata a Ziano la ‘Gipsy Night’ con Rosenberg e Russo. Il concerto si terrà questa sera, alle 21 e 15, in piazza Alta a Ziano e non a Seminò. Un cambio di location dettato dal maltempo che ha colpito la zona nella notte tra il 26 e il 27 luglio.

Il concerto

Fra le tante declinazioni in cui la musica jazz si è ritrovata, quella manouche è forse l’unica che, nel tempo, rimane tutt’ora intatta ed è portata avanti con il rigore della tradizione senza aggiungervi mai nulla, senza contaminazione alcuna. La protagonista è la chitarra, dalla quale sono emesse note, pennate rest-stroke che “grattano” il susseguirsi degli accordi inseguendo un tempo secco ed inflessibile.

In questo mondo Manouche i musicisti di gran rilievo che hanno raccolto l’eredità di Django sono tanti ma, proprio come il Padre di tutti, i più grandi basta menzionarli solo per nome: se si dice “Stochelo” si sa che si sta parlando di Stochelo Rosenberg, chitarrista manouche olandese tra i più celebrati di tutti i tempi.

Salvatore Russo, chitarrista pugliese con esperienza oramai trentennale, riesce ad affiancarsi a questo vero e proprio gigante approcciando la frontline con la giusta spavalderia, senza la quale questa musica non decollerebbe. Russo e Rosenberg sono qui coadiuvati dal contrabbasso di Camillo Pace che svolge un ruolo di sostegno decisamente efficace.

Stochelo Rosenberg (chitarra)

Salvatore Russo (chitarra)

Camillo Pace (contrabbasso)