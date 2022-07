Venerdì Piacentini, l’8 luglio musica, shopping e l’elezione di miss Piacenza

La seconda tappa dei Venerdì Piacentini, il prossimo venerdì 8 luglio, sarà caratterizzata da due eventi davvero particolari.

In piazza Duomo, a partire dalle 22, si terrà un concerto unico che vedrà esibirsi sul palco “The Deekay”, la rock band formata dai medici chirurghi del nostro ospedale: Gaetano Cattaneo, Francesco Bonanno, Ivan Matteo Tavolini, Simone Isolani e Luca Rosato. Per l’occasione “i dottori del rock” saranno accompagnati dal tastierista Erminio Cella, docente di pianoforte jazz, armonia e computer-music in diverse scuole di musica. “Abbiamo iniziato la scorsa settimana in piazza duomo con la Terapia Band – ha ironizzato Nicola Bellotti dell’agenzia di comunicazione Blacklemon, il direttore artistico del festival -. Con questo concerto i Venerdì Piacentini reinventano il concetto di musicoterapia, o music therapy per dirla all’anglosassone, e colgono l’occasione per fare festa insieme ai medici del nostro ospedale, che mai come in questi ultimi anni sono stati vicini alla comunità con il loro incessante servizio”.

Ma non è finita qui. Sempre l’8 luglio, questa volta in piazza Cavalli a partire dalle 21, i Venerdì Piacentini ospiteranno una tappa ufficiale di Miss Italia, con l’elezione di Miss Piacenza e la possibilità per le partecipanti di ottenere un ticket per la finale nazionale. Il beauty contest più importante in Italia, presentato da Antonio Borrelli con la partecipazione di Alessandra Carlà, sarà accompagnato da una serie di sfilate, momenti di intrattenimento e spettacoli musicali. Il sodalizio tra Miss Italia e i Venerdì Piacentini dura da molti anni, ma a causa della pandemia la macchina si era fermata. Dopo due anni di stop, Gym Events di Marco Pellegrini, l’azienda che organizza in esclusiva le selezioni regionali di Miss Italia in Emilia-Romagna, in collaborazione con Blacklemon, l’agenzia piacentina che ha ideato il format della kermesse, riporteranno la bellezza, l’allegria e un pizzico di competizione sotto l’ombra di palazzo Gotico.