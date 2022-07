Venerdì piacentini, quartetto d’archi in Piazzale Plebiscito

Questa sera – 1 luglio – alle 21, in piazzale Plebiscito (prima dell’inizio, cioè, di via Sopramuro), si esibirà il quartetto d’archi Archimia String Quartet & Elisabetta Cois (Elisabetta Cois, voce; Serafino Tedesi, violino; Paolo Costanzo, violino; Matteo del Soldà, viola; Andrea Anzalone, violoncello).

Il programma proposto nasce dall’incontro di due realtà musicali provenienti da percorsi differenti, ma unite dalla passione per la musica senza distinzione di genere. Un percorso nella musica pop internazionale con sonorità a tratti acustiche da concerto da camera, in altri da band rock con ritmi incalzanti, senza dimenticare accenni raffinati ed eleganti di jazz. La voce calda e versatile di Elisabetta Cois viene avvolta e accompagnata dal suono del quartetto d’archi degli Archimia string quartet che alterna momenti quasi classici ad altri quasi rock. Le due realtà si fondono perfettamente creando un sound originale e unico. Il viaggio musicale accompagnerà gli ascoltatori in modo delicato ma coinvolgente, grandi firme e successi del pop internazionale per questo imperdibile concerto. Da Gino Paoli a Antonella Ruggero, Barbra Streisand a Nina Simone, a Survivor, a Britney Spears

L’evento è a cura della Banca di Piacenza, che ha voluto in questo modo arricchire – con una propria particolare offerta – il già ricco programma dei Venerdì piacentini, essendo comunque già main sponsor della manifestazione.