Perde il controllo dell’auto e finisce contro un palo della luce. L’incidente è avvenuto all’alba di sabato 9 luglio in via Genova a Piacenza. La vettura, per cause in corso di accertamento, ha sbandato finendo sullo spartitraffico e terminando la propria corsa contro un lampione, rimasto danneggiato.

Da quanto si è appreso nessuno sarebbe rimasto ferito. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale di Piacenza, mentre per il ripristino della sede stradale è intervenuto il personale di Sicurezza e Ambiente.