“Viaggio all’equatore”, l’8 luglio inaugurazione della mostra di Marco Zaffignani

“Viaggio all’equatore – immagini da latitudine zero”, da Bookbank la mostra di Marco Zaffignani, a cura di Elisa Bozzi. L’esposizione sarà inaugurata l’8 luglio, in occasione dei Venerdì Piacentini, presso la Libreria Bookbank in via San Giovanni 4, Piacenza

Marco Zaffignani, classe 1983, è un fotografo e allo stesso tempo è appassionato di viaggi. Mettendo insieme le due cose non può che scaturire una serie di immagini interessanti e emozionanti, soprattutto quando l’uomo si trova a contatto non solo con la natura, ma con i suoi abitanti, siano essi umani o animali. Questa serie di fotografie racchiude alcuni dei migliori incontri fatti da Marco Zaffignani durante i viaggi in Indonesia, Isole Galapagos e Kenya, luoghi fra loro così distanti ma accomunati da un particolare geografico importante, trovarsi esattamente sulla linea dell’equatore. Come ben sappiamo le zone della fascia equatoriale sono le più ricche di biodiversità del pianeta e questa mostra vuole esserne una personale testimonianza. Un viaggio tra paesaggi e culture affascinanti, dove per primo regna lo stupore.

Classe 1983 e originario di Santa Cristina e Bissone (PV), Marco Zaffignani è laureato in Scienze dell’Educazione e lavora come educatore professionale nell’ambito dell’infanzia. Svolge inoltre la mansione di fotografo di interni e per diletto si dedica alla fotografia di viaggio, di reportage e naturalistica. Acquista la sua prima fotocamera nel 2014 in concomitanza con il primo viaggio nel Sud Est Asiatico, da quel momento approfondisce le sue conoscenze e prosegue le esperienze sul campo per quanto riguarda la fotografia. E’ attratto dalle immagini originali e interessanti, ama viaggiare e condividere il meglio di ciò che vede tramite foto e storie, che pubblica nel suo blog personale. Nel 2019 la sua fotografia “Incontro con gli squali balena a Papua Ovest” è tra le finaliste dei prestigiosi Sony World Photography Awards e viene pubblicata sulla prima pagina del Corriere della Sera. Attualmente collabora come autore di articoli di viaggio e fotografia per il quotidiano online de “La Rivista della Natura”.