Vigili del fuoco alla Cementirossi, domato incendio all’interno dello stabilimento

Intervento dei vigili del fuoco di Piacenza all’interno dello stabilimento della Cementirossi di via Diete di Roncaglia per domare un incendio che avrebbe interessato uno dei nastri trasportatori del truciolato di pneumatici, utilizzato come combustibile dei forni per la produzione del cemento.

I vigili sono entrati in azione nella prima mattinata del 12 luglio, poco prima delle sette, con due squadre: secondo una prima ricostruzione si sarebbe verificato un surriscaldamento di uno dei nastri trasportatori del materiale, le fiamme si sono quindi propagate al truciolato. L’incendio è stato prontamente neutralizzato ma l’intervento prosegue anche nelle prossime ore per la messa in sicurezza degli impianti interessati. Sempre ai vigili del fuoco è stata affidata la bonifica dell’area.