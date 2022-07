Violento frontale sulla Statale 45 a La Verza, all’ingresso di Piacenza, nella serata del 7 luglio. Due feriti nell’incidente, a bordo dei mezzi coinvolti: un Fiat Doblò e una Citroën Saxo. Secondo le prime ricostruzioni, il Doblò era diretto verso Settima, mentre la Citroën stava percorrendo la 45 verso Piacenza quando sono venuti a contatto, nei pressi della nuova rotatoria che conduce a Pittolo.

Per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area, la Statale 45 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia. I feriti sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco: il conducente della Citroën, un cittadino straniero di 32 anni, è in condizioni gravi, con fratture alle gambe e al bacino. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa, un’ambulanza della Croce Bianca, l’auto infermieristica del 118 e l’auto medica del Pronto Soccorso. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale di Piacenza, mentre per il ripristino della sede stradale sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente.

Foto 2 di 2



IN AGGIORNAMENTO