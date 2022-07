Visita guidata per la terza età alla chiesa di Santa Brigida

Una visita guidata alla chiesa di Santa Brigida: l’appuntamento, organizzato dall’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza e rivolto agli over 65 residenti in città, è per giovedì 21 luglio.

Sarà l’occasione per conoscere la storia di un edificio religioso che già nell’850 d.C. accoglieva, come hospitium, i pellegrini provenienti dal Nord Europa. Dedicata alla Santa irlandese, la chiesa di piazza Borgo è stata oggetto, nel tempo, di varie ricostruzioni e testimone, nel XII secolo, di pagine di storia indelebili, come la ratifica della Pace di Costanza da parte della Lega Lombarda. La visita guidata permetterà di contemplare la bellezza degli elementi architettonici e decorativi di questo luogo sacro e conoscere gli accadimenti ai quali fecero da sfondo.

Per poter partecipare è necessario iscriversi a partire da lunedì 18 luglio (fino ad esaurimento posti), esclusivamente telefonando all’Ufficio Attività Socio-ricreative ai numeri 0523 492724 e 0523 492743, cui rivolgersi anche per ulteriori informazioni, negli orari di apertura, da lunedì a venerdì, dalle 08.30 alle 12.30. Il costo della visita è pari a 5 euro, che potranno essere versato il giorno stesso sul posto. Per accedere agli spazi al chiuso è consigliata la mascherina chirurgica.