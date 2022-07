Vittoria alle qualificazioni: il piacentino Agosti giocherà le World Series negli Usa

Il giovanissimo Mattia Agosti, con la Selezione Under 12 dell’Emilia-Romagna, ha centrato in Olanda la qualificazione alle Little League World Series di baseball che si giocheranno in agosto negli Stati Uniti, precisamente a Williamsport in Pennsylvania. Sul diamante di Moergestel giovani emiliani hanno battuto nella finale i pari età della Repubblica Ceca punteggio di 4-1. I primi due punti al terzo inning, poi nella parte alta del 4° arrivava il punto ceco e nella circostanza si è trattato del momento più difficile del match. Una volta allontanato il pericolo, ecco il fuoricampo da 2 punti che portava il parziale sul 4-1, punteggio che non sarebbe più cambiato fino alla fine.

Agosti è stato confermato nel ruolo di esterno sinistro e nel box di battuta ha colpito un singolo nel turno di apertura, prima di essere eliminato due volte al volo. Un risultato storico che premia il lavoro di tutto il settore giovanile emiliano e piacentino. Ad agosto sarà una passerella straordinaria in una rassegna di portata intercontinentale alla quale parteciperanno 20 squadre provenienti da tutto il mondo.