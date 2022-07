VO2 Team Pink da record: tris di ori nel quartetto agli Europei Juniores

Un record nella breve ma intensa storia societaria nata nel 2016. Il VO2 Team Pink, sodalizio piacentino che concentra la propria attività nel settore giovanile femminile, è piacevolmente abituato ai grandi risultati internazionali delle proprie atlete in maglia azzurra, ma per la prima volta ha piazzato contemporaneamente tre atlete sul podio. E’ accaduto venerdì scorso ad Anadia (Portogallo) negli Europei su pista, dove le Junior Valentina Zanzi, Martina Sanfilippo e Vittoria Grassi hanno conquistato la medaglia d’oro nell’Inseguimento a squadre di categoria insieme alle altre azzurre Federica Venturelli e Francesca Pellegrini.

“Abbiamo messo in campo – le parole della faentina Valentina Zanzi , classe 2005– tutte le forze possibili per ottenere il miglior risultato e anche migliorare il tempo. Questa maglia ripaga tutti gli sforzi che abbiamo fatto”. “A nostro favore – le fa eco la torinese Martina Sanfilippo (2004) – ha giocato il gruppo molto unito e questo ha facilitato l’omogeneità del quartetto, aspetto fondamentale. Sapevamo di essere forti e di poter far bene. La finale era tosta, la Germania ci aveva battuto seppur di poco nelle qualifiche, ma siamo riuscite a migliorare il nostro tempo di circa otto secondi. La mia prima maglia di campionessa europea resta un qualcosa di indimenticabile”. “Anche per me è così – conclude l’altra torinese del VO2 Team Pink, Vittoria Grassi (2005) – ho disputato la semifinale contro la Polonia, mentre in finale guardandola da fuori avevo ancora più ansia delle mie compagne: un’emozione incredibile. Dopo questa grande gioia ho corso l’Eliminazione, purtroppo sono caduta attorno a metà gara, ma sono comunque soddisfatta della prova essendo una delle prime esperienza in questa specialità e a questi livelli”.

Nella foto FCI, l’Italia regina d’Europa nell’Inseguimento a squadre Donne Juniores con tre atlete del VO2 Team Pink: Martina Sanfilippo (prima da sinistra), Valentina Zanzi (seconda da sinistra) e Vittoria Grassi (quarta da sinistra)