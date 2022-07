Volley Academy, a Piacenza arriva l’azzurra Maia Monaco

La Volley Academy Piacenza comunica di aver acquisito le prestazioni sportive della centrale Maia Carlotta Monaco dal Futura Volley giovani di Busto Arsizio.

L’atleta, nata a Busto Arsizio nel 2006, parteciperà al campionato di A2 con il Club Italia per poi rientrare in casa Piacenza per le fasi finali giovanili. Maia Monaco, già convocata in Nazionale Under 16 e 17 (attualmente si trova in ritiro con la Nazionale Under 17 in vista dei prossimi campionati europei di categoria), ha partecipato al torneo di qualificazione Wevza e al torneo di qualificazione degli Europei premiata individualmente come miglior centrale della manifestazione.