Volley B, la Canottieri Ongina vira verso Ovest: è inserita nel girone A

Cambio di rotta per la Canottieri Ongina, che è stata inserita nel girone A di serie B maschile al posto del raggruppamento C della scorsa stagione. La formazione piacentina, dunque, migra da Est verso Ovest, incontrando otto squadre piemontesi e cinque liguri e soprattutto cambiando in toto le avversarie.

Ad accompagnare i gialloneri nella nuova avventura saranno Novi Ligure, Acqui Terme (Alessandria), Alba (Cuneo), Sant’Anna San Mauro Torinese, Alto Canavese, Pallavolo Valli di Lanzo, Sitting Volley Chieri, Parella Torino (Torino), le due genovesi Cus Genova e Colombo Volley Genova, le spezzine Abc Volley La Spezia e Nuova Pallavolo San Giovanni e la savonese Albisola.

“Logisticamente – commenta il direttore sportivo della Canottieri Ongina Donato De Pascali – con costante coerenza rivestiamo un ruolo evidentemente determinante ai fini della determinazione dei gironi Nord: un anno il team più a occidente, quello successivo la squadra più orientale. Se ci fosse una indennità chilometrica disporremmo a mani basse del contributo più consistente. Dal punto di vista tecnico è prematuro esprimere qualsiasi tipo di considerazione almeno fino a quando i roster non saranno completati e ufficializzati. Dopodiché sappiamo che in ogni caso sarà il campo a esprimere i giudizi che hanno valenza”.

Serie B maschile girone A: Novi Pallavolo, Pallavolo La Bollente, Pallavolo Alba, Sant’Anna Pescatori, Alto Canavese Volley, Pallavolo Valli di Lanzo, Sitting Volley Chieri, Volley Parella Torino, Cus Genova, Colombo Volley Genova, Abc Volley La Spezia, Polisportiva Dilettantistica Nuova Pallavolo San Giovanni, Albisola Pallavolo, Canottieri Ongina.

Nella foto, Donato De Pascali, direttore sportivo della Canottieri Ongina