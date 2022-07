Volley serie B2 femminile, la Conad Alsenese inserita nel girone F

Per le gialloblù di Federico Bonini doppio derby provinciale con San Giorgio e Gossolengo, che ritrova al pari di Centro Volley Reggiano. E’ tempo di conoscere le compagne di viaggio per la Conad Alsenese, formazione di serie B2 femminile che è stata inserita dalla Fipav nel girone F. Per le gialloblù di Federico Bonini, derby provinciali piacentini con San Giorgio e Gossolengo, formazione quest’ultima che Alseno ritrova dallo scorso campionato di B1 al pari del Centro Volley Reggiano. Per il resto, tris di formazioni mantovane (Volley Davis 2C 2003 Castelbelforte, Pallavolo Rivalta Rodigo e Polriva Suzzara), Galaxy Volley in terra parmense, altre due reggiane (Arbor e Rubierese), altrettante modenesi (Anderlini e Stadium Mirandola) e bolognesi (Volley Team Bologna Castelmaggiore e Unione Polisportiva Persicetana).

“Affronteremo – commenta coach Federico Bonini –tante squadre che sono consolidate e hanno esperienza in categoria; inoltre, Alseno ritroverà Gossolengo, una squadra ben attrezzata come anche Mirandola. Come ogni anno in questo periodo preferisco non sbilanciarmi sulle compagne di viaggio, anche perché ritengo sia utile, soprattutto all’inizio, concentrarsi sul lavoro da fare per amalgamare e far crescere la propria squadra”.

Serie B2 femminile girone F: Volley Davis 2C 2003, Pallavolo Rivalta, Polriva, Pallavolo San Giorgio, Galaxy Volley, Conad Alsenese, Fumara Gossolengo, Centro Volley Reggiano, Scuola Pallavolo Anderlini, Volley Stadium, Arbor, Rubierese, Volley Team Bologna, Unione Polisportiva Persicetana.

Nella foto, coach Federico Bonini con il presidente Stiliano Faroldi

Ufficio stampa Pallavolo Alsenese