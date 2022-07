Volti nuovi in consiglio, Fugazza “Nella mia famiglia essere apolitici è impossibile”

33 anni, sposata, con un bimbo in arrivo. Nata in Venezuela, dove il nonno paterno, piacentino, e quello materno, siciliano, erano emigrati durante la Seconda guerra mondiale, da quindici anni vive a Piacenza, dove lavora nel campo del marketing ed è impegnata nella promozione culturale con “Cives”, presso l’Università Cattolica. Per le elezioni del 2017 si candidò nella lista “La Piacenza del Futuro” a sostegno di Paolo Rizzi, non venendo eletta. Candidata con la lista civica di Katia Tarasconi, con 81 preferenze Angela Stefania Fugazza entrerà nel prossimo consiglio comunale.

“Ho frequentato una scuola superiore americana a Valencia, in Venezuela. Arrivata in Italia ho iniziato subito a lavorare. Frequento da remoto la facoltà di Business and Management della London School of Economics. Sono volontaria di Volunteers Foundation, fondazione con sede legale a Londra che lavora direttamente con studenti di Kibera, frazione di Nairobi in Kenya. Il mio impegno è focalizzato nel programma educativo: facciamo sezioni di mentouring ogni mese con ragazzi tra gli 11/12 anni e i 18. Sono parte del gruppo organizzativo di Cives, spazio di formazione civica dell’Università Cattolica di Piacenza che da ventun anni si occupa di portare nella nostra città un’informazione di qualità su temi, problematiche, sfide d’attualità con ospiti illustri e altamente qualificati. Nel mio lavoro, che svolgo dal 2018, mi occupo di marketing e vendite. La mia famiglia ha un’azienda sul territorio locale.

Perché ti sei candidata? Non ricordo un momento della mia vita in cui in casa mia non ci sia stata la politica. Essendo cittadini venezuelani l’essere apolitico è impossibile. In un paese come il Venezuela ti rendi conto quanto la politica tocchi da vicino tutti gli ambiti della vita di un cittadino; quindi, si è sempre incoraggiato un dialogo molto aperto, i miei genitori mi hanno sempre incentivato ad alzare la voce, a dire la mia opinione, ma sempre con la capacità di supportare queste opinioni nel momento in cui ci metto la faccia. È questo che faccio quotidianamente. Nel momento in cui, in un sistema come quello del Venezuela, non hai l’opportunità di votare, e quindi di scegliere, l’essere apolitico non è concepibile. Vorremmo poter scegliere ma non possiamo. Per questo mi colpisce moltissimo il dato dell’affluenza delle ultime elezioni di Piacenza: è colpa sicuramente della politica che ha allontanato il cittadino, ma è il cittadino a dover insistere nella volontà di scegliere ciò che ritiene sia meglio per la sua vita.

Su quali temi ti batterai nei prossimi cinque anni? Mi ha sempre affascinato molto l’idea di creare un ponte fra cittadino e politica, e i numeri bassi dell’affluenza hanno rafforzato questa mia intenzione. Vorrei cercare di dar voce a tutti: nessuno deve essere escluso, tutti devono sentirsi ascoltati da questa amministrazione. È un punto importantissimo anche per Katia Tarasconi, e questa comunanza d’intenti è stata un rafforzamento del “perché mi sono candidata”.

Un’analisi del tuo successo. Perché gli elettori ti hanno votata? Perché sono sempre stata sincera nel presentare le mie iniziative e le mie proposte. Sono quindici anni che vivo in questa città e cerco di crearmi un network di conoscenze che in qualche modo mi arricchiscano. Ho cercato di imparare il più possibile, di assorbire da chi ne sapeva di più, per poi comunicare al cittadino quello che io vorrei fare e perfezionare il mio modo di relazionarmi con gli altri. Se anche solo dieci persone avessero scritto il mio cognome sulla scheda elettorale sarei stata onorata. Sono pronta a cominciare questa nuova avventura con responsabilità e passione.