Volti nuovi in consiglio, Mazza “Dopo il covid ancora più importante stare vicino ai cittadini”

56 anni, sposata, ha due figli, Luca di 24 anni e Tommaso di 18. Avvocato e insegnante di diritto, l’anno scorso entra nel mondo dello sport come membro del consiglio d’amministrazione dell’associazione Vittorino da Feltre. L’elezione di Barbara Mazza al consiglio comunale di Piacenza arriva alla prima candidatura. Grazie alle sue 195 preferenze occuperà uno dei quattro seggi spettanti alla lista civica “Patrizia Barbieri sindaco Massimo Trespidi”.

“Sono un avvocato, iscritta all’albo dal 1994, anno in cui ho intrapreso anche il lavoro di docente part-time di diritto nelle scuole secondarie di secondo grado. Amo entrambe le professioni. Dall’anno scorso sono vicepresidente, tesoriere e segretario dell’associazione sportiva Canottieri Vittorino da Feltre. Mi occupo dei rapporti con la segreteria, in particolar modo riguardo alla gestione di richieste e lamentele dei soci, cercando di applicare il regolamento e lo statuto societario per quelle che possono essere piccole e grandi dinamiche all’interno della società”.

Perché ti sei candidata? L’avvicinamento a questa esperienza trae origine nel periodo del Covid-19, che mi ha fatto riflettere e capire l’importanza della forma di autonomia locale più vicina al cittadino, il comune. Quando eravamo chiusi in casa, isolati, separati dal mondo, ho avvertito una grande circolarità, come se le persone fossero unite da questa esperienza devastante, e ho sentito vicina l’amministrazione comunale che, nella persona del sindaco, è stata molto vicina alla cittadinanza. Si è aperto in me un senso di curiosità, di voglia di mettermi a disposizione per gli altri, che si è poi concretizzato con la richiesta di Patrizia Barbieri, collega di cui avevo e ho grande stima, alla quale ho aderito con piacere. Per me tutto è una novità. La campagna elettorale è stata un’esperienza per me nuova, sicuramente impegnativa. Adesso cominciano cinque anni di duro lavoro che sono pronta e felice di affrontare.

Su quali temi ti batterai nei prossimi cinque anni? L’obiettivo è rendere più semplice e più bella la vita dei piacentini. Io amo Piacenza e condivido pienamente i temi spesi da Patrizia Barbieri durante la campagna elettorale. “Il mio partito è Piacenza” è uno slogan che dietro ha tanti aspetti concreti: tanto è stato fatto in questo senso, ma tanto ancora è da fare. Non bisogna mai smettere di valorizzare l’attrattività di Piacenza, che si traduce nel senso del Bello, nella cura del verde, nella cultura a tutto tondo, intesa come mostre, opere d’arte e tanto altro. È importante lo sport, punto chiave della ripresa post-pandemica. E poi, non da ultima, la solidarietà. Ho apprezzato ciò che è stato fatto dalla precedente amministrazione durante il periodo del Covid-19, che ha fatto emergere tutte le fragilità a livello di giovani, meno giovani e anziani.

Un’analisi del tuo successo. Perché gli elettori ti hanno votata? Sono molto felice del risultato raggiunto. Essendo “nuova” in politica lo considero un attestato di stima verso la mia persona e questo mi gratifica. Ho coinvolto amici, parenti, colleghi che mi hanno fin da subito appoggiata e sostenuta. Credo sia stato importante anche l’aiuto di mio padre, che ha trascorso una vita in politica (Carlo Mazza, fra i fondatori di Forza Italia, ha seduto a lungo nel consiglio comunale di Piacenza, di cui è stato presidente dal 1994 al 2002, ndr). Ma la traslazione non è automatica perché io sono Barbara, mio padre è Carlo. La stima nei suoi confronti, evidentemente, in buona parte dei piacentini non si è esaurita.