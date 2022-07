Volti nuovi in consiglio, Pagani “Già pronti diversi progetti di riqualificazione urbana”

53 anni, sposata, mamma di 3 figli. Caterina Pagani è un ingegnere, specializzata nel settore ambientale e sicurezza sul lavoro. Per dieci anni ha lavorato in un’azienda di consulenza, poi presso un ente di certificazione ambientale, e da un po’ di anni è libera professionista e lavora con imprese del settore privato. Nel 2017 si candida alle elezioni comunali nella lista civica “Piacenza Più” a sostegno di Paolo Rizzi, ma non ottiene i voti necessari per un’elezione in consiglio comunale. Alle elezioni del 12 giugno 2022, con 165 preferenze, entra per la prima volta in consiglio tra le fila della civica “Piacenza Oltre”, a sostegno di Katia Tarasconi, insieme all’esperto Gianluca Ceccarelli.

“Dopo le elezioni del 2017 ho stimolato la nascita dell’associazione Piacenza Oltre, con l’idea di costituire un fronte civico che non si sostituisse né si contrapponesse ai partiti, bensì integrasse l’offerta con uno sguardo proveniente da persone che di mestiere non fossero politici. Offrire dunque qualcosa di diverso, che completasse l’offerta dei partiti. Ho trovato subito tante persone che hanno abbracciato questa idea e dal 2018, nonostante tutte le difficoltà di essere “segregati” all’opposizione (nessun membro dell’associazione era in consiglio comunale fino al 2020, quando Samuele Raggi subentrò a Gianluca Bariola). Indipendentemente dall’avere o meno un consigliere di riferimento, abbiamo portato avanti progetti, in particolare riguardo i temi dell’ambiente e del commercio in centro storico. Dopo il Covid i progetti si sono concentrati su raccolte fondi a supporto di situazioni di bisogno. Come associazione ci siamo approcciati alla nascita di Alternativa per Piacenza: prima della separazione abbiamo partecipato ai tavoli, io ero coordinatrice dell’assemblea plenaria insieme a Davide Bastoni. L’associazione poi ha fatto una scelta netta e convinta di schierarsi a fianco di Katia Tarasconi. Ora si apre la seconda fase: come lista abbiamo raccolto altre adesioni, affrontiamo la nuova stagione con più attività ed entusiasmo”.

Perché si è candidata? La mia candidatura è parte di un progetto, non nasce da una motivazione solo personale. Era importante per noi trovare un collegamento forte fra l’associazione e il consiglio comunale, e dunque approcciarci alle pratiche e alla vita amministrativa del comune, al fine di far crescere l’associazione con conoscenze e iniziative e, dall’altra parte, di portare in consiglio comunale le nostre competenze professionali in ambiti diversi. Siamo molto variegati: abbiamo chi rappresenta il mondo della scuola, chi rappresenta l’associazionismo, chi il mondo animalista, chi quello ambientale, l’urbanista, ecc. Ci piace quest’idea di uno scambio ricco fra il modo di vedere di chi lavora fuori dall’ambito pubblico e chi deve avere a che fare con le difficoltà amministrative.

Su quali temi si batterà nei prossimi cinque anni? C’è tanta voglia di fare cose. Non userei il verbo “battersi”, noi dobbiamo muoverci ad aiutare amministrazione a calare sul tavolo un’insieme di idee e progetti che in parte già ci sono. Gli ambiti che mi stanno più a cuore sono l’ambiente, e dunque la mobilità sostenibile e la grande sfida del Pug, la difesa del principio del “consumo di suolo zero”. Ma poi anche la qualità urbana, rivitalizzare il centro storico a partire dal decoro, con un grande focus sulla riqualificazione di tutte le aree a disposizione. Secondo noi ci deve essere una visione comune di collaborazione con le altre realtà di competenza: il comune deve operare in modo diverso, cerchiamo di dirci chiaramente cosa vogliamo fare in quelle aree per poi andare a cercare l’operatore che può darci concretamente una mano.

Un’analisi del suo successo. Perché gli elettori l’hanno votata? Sono nuova in consiglio comunale, ma già da anni faccio politica fuori dagli ambienti istituzionali. Essendomi spesa nell’associazione e poi in ApP, sono sulla scena già da qualche anno, e questo mi dona una certa credibilità. Non solo, le tante persone che ho incrociato in questi quattro anni dall’associazione Piacenza Oltre ad ApP mi hanno supportato e hanno fatto un buon passaparola. Penso di essere una persona dotata di un buon mix di competenze specifiche e passione civica. Sono molto moderata, in linea con l’estrazione dell’associazione. L’essere moderati avvicina tutte quelle persone che non vedono più la politica con un fattore di contrapposizione ideologica ma piuttosto un’occasione per darsi da fare.