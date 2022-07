Ziano si accende di note gipsy swing con Stochelo Rosenberg

Suggestioni di una Parigi anni trenta a Ziano, per la gipsy night del Valtidone Festival. Protagonisti del concerto, Stochelo Rosenberg, chitarrista olandese massimo esponente dello stile manouche, accompagnato da Salvatore Russo, sempre alla chitarra, e con l’appoggio ritmico del contrabbasso di Camillo Pace.

La rassegna Valtidone Festival, curata da Livio Bollani con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, tocca tutte le sfumature della musica. Non poteva restare escluso il gipsy jazz, dove a farla da padrone sono le chitarre, e dove virtuosismo e energia sono un tutt’uno. Non potevano mancare nel programma gli standard del maestro del genere manouche, Django Reinhardt, come Nuages e il famosissimo Minor Swing (colonna sonora di Chocolat, per i più mainstream), brani dello stesso Rosenberg e la rilettura di una pietra miliare del funky, I wish di Stevie Wonder, che ha decisamente scaldato il pubblico presente in piazza alta a Ziano.

Il Valtidone Festival prosegue il 30 luglio a Castelnovo di Borgonovo, sempre all’insegna del jazz, con Simona Bencini e LMG Quartet.