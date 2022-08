Si infrange contro Curacao il sogno mondiale di Mattia Agosti

Il Team Europe, col piacentino Mattia Agosti, vende cara la pelle ma perdendo 1-0 contro gli antillani di Curacao esce dalle Little League World Series di Williamsport. Dopo l’onorevole sconfitta contro Taiwan e la vittoria contro l’Australia un’altra prova gagliarda forse al di sopra delle possibilità dei giovani under12 allenati da Tamburini. Nello spareggio contro i caraibici si è sfiorata l’impresa, raccogliendo ampi consensi dal pubblico e dai media presenti. Curacao è andato sull’1-0 al terzo inning con una volata di sacrificio ma di più non è riuscito a fare. Grandi le prestazioni difensive da una parte e dall’altra con quindi il risultato sempre in bilico. L’occasione più ghiotta per i nostri al quinto attacco quando collocavano due corridori in base con zero out. Purtroppo le successive giocate venivano vanificate dalle ottime giocate difensive degli antillani che potevano così conservare il vantaggio col minimo scarto che alla fine varrà loro la vittoria e la qualificazione al turno successivo. Il biancorosso Mattia Agosti ha giocato il match completo all’esterno sinistro.

Si chiude così un cammino che definire straordinario è riduttivo anche alla luce del gran livello tecnico delle avversarie incontrate. Le World Series giovanili osserveranno ora mezza giornata di pausa per consentire ai partecipanti di godersi lo spettacolo che le Major League ha voluto offrir loro portando Williamsport i Baltimore Orioles ed i Boston Red Sox per una partita di campionato. Ingresso gratuito per tutti e morale alle stelle per Agosti, acceso tifoso da sempre dei Red Sox.