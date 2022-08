Torna il Bleech Festival, 4 giorni di musica arte e cultura a La Faggiola

Mancano pochi giorni alla sesta edizione di Bleech Festival, la rassegna dedicata alla musica e alle arti giovanili presso la Corte Faggiola di Podenzano (PC), la nuova suggestiva e magica location che dall’1 al 4 settembre 2022 farà da cornice a quattro giorni di musica, degustazioni di vino, street food, mercatini, laboratori e molto altro ad ingresso gratuito.

Quest’anno il concept del festival è “Nuove Euforie”, cioè ritrovare la felicità nell’aggregazione. Una fuga dalla citta` verso un luogo bucolico per riscoprire sé stessi e nuove euforie, dove il ritmo della musica incontra i sapori piacentini tra gli angoli di un’antica corte agricola. Bleech Festival annuncia la programmazione per la sua sesta edizione, vari artisti si alterneranno sul palco allestito all’interno della maestosa corte che quest’anno si prepara ad accogliere centinaia di persone provenienti da tutta Italia con una ricca line up realizzata per offrire musica per ogni tipo di pubblico. A seguire la line up con gli artisti annunciati in continuo aggiornamento:

Giovedì 1 settembre

Wrongonyou

Rusty Brass Band

Venerdì 2 settembre

Dargen D’amico

Teamcro (Deriansky, Deepho, Michael Mills E 9DEN)

Teeepeee

Sabato 3 settembre

Bnkr44

Memento

Nicolaj Serjotti

Manfredi

Domenica 4 settembre

Gazebo Penguins

Marco Fracasia

Visconti

Clauscalmo

Le Attività – Grande attenzione, come sempre, sarà rivolta alla produzione curata in ogni minimo dettaglio per rendere l’esperienza del festival unica in tutti i suoi aspetti. Bleech Festival vuole creare un’esperienza immersiva grazie alle numerose attività collaterali alla quale si potrà partecipare durante i quattro giorni. Per l’occasione saranno presente un’area market con oltre 20 espositori da tutta Italia, uno spazio street food gourmet con prodotti tipici del nostro paese, percorsi di degustazione di vino, lezioni di yoga, escursioni ed esperienze per rendere le giornate del festival indimenticabili.

Sabato 3 settembre

Laboratorio di Ecostampa Botanica con Attivarte Eco Print- Una tecnica di trasferimento dei colori naturali di fiori, foglie, radici attraverso l’uso di mordenti naturali e calore. Durante il workshop si potrà realizzare alcuni segnalibri e cartoncini per auguri. Da portare guanti di plastica, grembiule, quaderno e biro per appunti.

Ore 18.00 – 19.30

Nataraja Yoga & Djset – musica e corpo si incontrano, si uniscono e danno luogo a una dimensione senza spazio né tempo. Nataraja, è il progetto di una insegnante di yoga appassionata di elettronica e un dj affascinato dalla cultura indiana. Nataraja propone classi di yoga per principianti e multilivello, accompagnate da live djset in location ogni volta diverse e imprevedibili. Le open class si terranno sabato 3 settembre e domenica 4 settembre dalle 17.00 alle 18.30

Domenica 4 settembre

Laboratorio di Cianotipia – La cianotipia e` una tecnica antica di stampa fotografica che sfrutta la luce solare per creare delle fotografie. Il risultato e` caratterizzato dall’inconfondibile colore Blu di Prussia. Il procedimento e` semplice e divertente e adatto anche ai bambini piu` piccoli.

Ore 16.00 – 18.00

Pasta Lab – workshop con BStradi Bottega Contemporanea e Who’s Emilia dedicato ai gloriosi primi piacentini, cucina e assaggio di pasta fresca accompagnati da un buon bicchiere di vino.

Ore 18.00 – 19.30

La location – La Faggiola di Podenzano è una corte risalente al ‘900 immersa nelle valli piacentine. La struttura è tutelata come bene di valore monumentale dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici per l’importanza storica ed è attualmente utilizzata come location per diversi eventi grazie al suo suggestivo spazio esterno. La Corte ospita alcune associazioni e da alcuni anni il ristorante gestito dai Fratelli Pavesi, l’Osteria, dove si ritrovano i sapori della tradizione culinaria piacentina.

About – In cinque edizioni la direzione artistica del festival, ha saputo fare di Bleech Festival un punto di riferimento per gli appassionati di musica di tutto il Nord Italia. Negli ultimi anni, infatti, il palco della rassegna piacentina ha ospitato nomi importanti della scena musicale italiana come Ex-Otago, Venerus, Carl Brave x Franco126, Canova, Massimo Pericolo e altri. “La sesta edizione del festival è un ritorno dopo due anni di silenzio. Torniamo a vivere. Uniti, abbracciati, di fronte al nostro palco preferito, in una corte meravigliosa. Abbiamo tante cose da dire e tanta voglia di meravigliarci. Ci saranno concerti con artisti da tutta Italia, ci saranno sapori, profumi ed esperienze. Bleech Festival quest’anno va verso la definizione di “boutique festival”, quattro giorni di bellezza in cui ogni aspetto è curato nei minimi dettagli, per creare qualcosa di unico e di ampio respiro. Saremo di nuovo insieme, per davvero” dicono gli organizzatori.

Bleech Festival è il festival dedicato alla cultura e alle arti giovanili più importante di Piacenza e provincia. Nasce nel 2015 con l’intento di donare alla città un evento di importanza nazionale, capace di portare in città i grandi nomi della musica indipendente italiana: un prodotto al 100% locale che sa dialogare con un pubblico proveniente da tutta Italia. Bleech Festival vanta una direzione artistica lungimirante e coraggiosa che ha saputo portare sul palco, anticipandone il grande successo, artisti di qualità che hanno poi riempito palazzetti, ottenuto certificazioni importanti e conquistato tutto il pubblico italiano. L’evento mostra da sempre una particolare attenzione per l’ambiente, cercando di ridurre al minimo il proprio impatto ambientale, utilizzando solo materiali riciclabili e eliminando la plastica sostituendola con bicchieri riutilizzabili, obbligatori per le consumazioni. Un piccolo passo che consente di aiutare il mondo e risparmiare oltre 12mila bicchieri monouso ogni anno. Il festival, organizzato dai ragazzi di Propaganda 1984, edizione dopo edizione ha creato aggregazione e cultura, diffondendo idee e socialità. Dopo tre anni, il Bleech Festival, ritorna su questo percorso grazie anche all’appoggio di un team di volontari motivati ed entusiasti di far parte di questa realtà, dando vita alla vera essenza della rassegna.