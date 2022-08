6 Giorni delle Rose, Ganna e Scartezzini vincono la madison. Moro e Donegà ancora leader

Stefano Moro e Matteo Donegà, coppia dell’Alu Tecno, mantengono la leadership (e la maglia bianca Siderpighi) della classifica generale della 6 Giorni delle Rose di Fiorenzuola, che però è sempre più corta al termine della seconda serata con la gara a coppie maschile (la quinta di questa edizione che si conclude sabato sera).

Nella madison, spettacolare vittoria di Filippo Ganna e MIchele Scartezzini: decisivo l’ultimo sprint, vinto da Ganna con una progressione che all’ultimo giro ha staccato di ruota gli avversari. La coppia in maglia “Caffè Ramenzoni! ha chiuso la madison totalizzando 31 punti. Secondi i polacchi Rudyk-Staniszewski (Acef) a 25 e terzi Donegà e Moro (Alu Tecno) a 22. Nel giro lanciato vittori di Mattia Pinazzi e Davide Boscaro (Rossetti Market) con il tempo di 20″897, secondo tempo (21″067 ) per Rudyk-Staniszewski, 21″118 per Donegà-Moro, che hanno così mantenuto il simbolo del primato.

SCRATCH ED ELIMINAZIONE DONNE ELITE – In serata si sono disputate anche due gare femminile individuali di classe 1 Uci. Nello scratch (Gp Padana Impianti) doppietta polacca con Nikola Wielowska davanti a Nikol Plosaj, mentre terza è arrivata Francesca Selva (T*Red Factory Racing). Doppietta polacca anche nell’eliminazione (Gp Ferri Intonaci e Malta), con vittoria di Patrycja Lorkowska davanti a Nikol Plosaj e alla spagnola Ziortza Isasi.

SABATO – Sabato 6 agosto, gran finale della 6 Giorni, con inizio alle 20.15: giro lanciato maschile, poi corsa a punti donne elite e a chiudere la madison che decreterà la coppia vincitrice della gara maschile. A causa del meteo, la serata potrebbe iniziare anticipatamente. Aggiornamenti saranno dati sul sito www.fiorenzuolatrack.eu. L’ingresso al Velodromo è gratuito tutte le sere, mentre è possibile vedere le gare tutte le sere dalle 20.30 in streaming sulla pagina Facebook “6 Giorni delle Rose – Fiorenzuola”

