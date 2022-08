A Bobbio la presentazione del libro “L’avvocato di Dio”, dedicato al partigiano cattolico Daveri

Domenica 28 agosto, alle 21, a Bobbio nella cornice del loggiato dell’abbazia di San Colombano, in piazza Santa Fara, la presentazione del libro “L’avvocato di Dio” di Leili Maria Kalamian (Le piccole pagine editore, 2022), dedicato all’eroe della Resistenza piacentino che con Bobbio aveva profondi legami.

Francesco Daveri (1903 – 1945) è stato il più grande protagonista piacentino di parte cattolica della lotta di Liberazione dal nazi-fascismo. Fu promotore, nel settembre ’43, del Comitato di Liberazione Nazionale della nostra provincia e delle prime formazioni partigiane sul nostro Appennino. Nel marzo del ’44, per sottrarsi alla cattura e al carcere, dovette espatriare clandestinamente in Svizzera, da dove rientrò però in Italia, a Milano, e si mise al servizio del CLN Alta Italia, che gli affidò fra l’altro il compito i tenere i rapporti con gli agenti del Servizio inglese per le Operazioni Speciali (SOE) di sostegno alla Resistenza italiana. Il 18 novembre del ’44, mentre partecipava ad una di tale operazioni nel capoluogo lombardo, fu catturato da una squadra delle SS tedesche e poi deportato nel lager di Mauthausen-Gusen in Austria, dove giunse alla morte tre settimane prima della fine della Germania nazista e della Liberazione.

A partire dalla ricostruzione che della sua figura ha fatto la docente piacentina Leili Maria Kalamian in forma di romanzo storico, dal titolo “L’avvocato di Dio”, Francesco Daveri sarà rievocata domenica 28 agosto, alle ore 21, a Bobbio, nel loggiato dell’Abbazia di San Colombano.

Con Bobbio Francesco aveva dei forti legami. Bobbiese era infatti sua moglie, Margherita Castagna, che nella casa paterna, in via Strada del Fossato, durante la guerra si era trasferita da Piacenza, con i loro cinque figli. Lì era poi nata nell’aprile del ‘44 l’ultima figlia, Matilde, che il padre non ebbe mai possibilità di vedere. E lì, ancora nell’estate del ’45 i congiunti di Francesco Daveri vissero in attesa e con la speranza del suo ritorno dalla Germania, fino a che, nel settembre, giunse invece la notizia certa del suo decesso.

Con l’autrice del volume, sulla figura di Daveri, si confronteranno Romano Repetti, presidente provinciale dell’Anpi, e Anna Leonida, dell’associazione Nuovi Viaggiatori Aps. L’iniziativa è patrocinata dall’Amministrazione comunale di Bobbio.