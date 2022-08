A Bobbio la quarta edizione del Festival editoria e giornalismo emergente

Bobbio ospita il 18 e 19 agosto, nell’Abbazia di San Colombano, la quarta edizione di “Fege”, il “Festival editoria e giornalismo emergente” nato per valorizzare e dare voce alle nuove firme giornalistiche e autoriali in tutto il panorama nazionale. Il festival, ideato e diretto da Piero Muscari e Danilo Russo per la Piero Muscari Storytailor, si avvale della della collaborazione di Scrittori TV, la prima web tv dedicata agli scrittori e al mondo del libro, e ospiterà i maggiori organi di stampa regionali, le case editrici e i circuiti editoriali indipendenti, esperti del settore dell’informazione e scrittori che terranno workshop, lezioni e incontri.

L’evento fa parte del cartellone del Festival de “I Borghi più belli d’Italia” (http://teatroneiborghipiubelliditalia.it/).

Durante il festival si assegnerà il premio “Fege” ai giovani emergenti, mentre alle figure senior sarà assegnato il premio nazionale “Memorial Oliviero Beha” per il giornalismo libero e positivo, l’unico riconoscimento in Italia dedicato alla memoria del grande giornalista scomparso nel 2017, autore di diverse inchieste ed editoriali di denuncia.

“Un paese che, come il nostro, costringe le menti migliori ad arretrare, non è un paese civile, moderno; fare un festival di editoria e giornalismo in un piccolo borgo della regione Emilia-Romagna è un segnale forte che intende abbattere le disparità territoriali – sottolinea il direttore dell’evento Piero Muscari -. Veicolare al meglio la forza di un territorio attraverso la cultura: erano questi gli intenti che nel 2009 ci avevano portato a far nascere il premio Castrolibero. Un riconoscimento che già dal nome riprendeva il senso di libertà insito nel luogo. Ho costruito dunque, partendo dal Premio Castrolibero, che avevo già ideato nel 2009, il Progetto di Fege, il primo Festival dell’editoria e del giornalismo emergente”.

Per tutte le informazioni: www.fege.it – www.scrittori.tv

Il programma delle due serate

Giovedì 18 agosto – ore 21

• Saluti del Sindaco di Bobbio;

• Video medley sulla storia del premio, con gli stralci più significativi sul tema del giornalismo;

• Premio Fege a Pietro Comito, giornalista emergente della Regione Calabria, gemellata con l’Emilia Romagna;

• Premio Oliviero Beha al giornalista Radiofonico dell’anno, Davide Giacalone (RTL 102.5);

• Minitalk (narrazione e divulgazione della cultura della legalità) con Davide Giacalone, Nicola Gratteri, Pietro Comito e Michelangelo Tagliaferri (sociologo della comunicazione e vicepresidente del Comitato scientifico del premio);

• Premio Oliviero Beha per la cultura della legalità a Nicola Gratteri.

Venerdì 19 agosto – ore 21

• Saluti del Sindaco;

• Video medley sul meglio della prima serata;

• Premio Fege ad Alice Facchini, giornalista emergente della regione Emilia Romagna, gemellata con la Calabria;

• Mini talk show (narrazione sociale e testimonianza: la voce degli ultimi) con Domenico Iannacone, Alice Facchini e Michelangelo Tagliaferri (sociologo della comunicazione e vicepresidente del Comitato scientifico del premio);

• Premio Oliviero Beha al giornalista televisivo dell’anno Domenico Iannacone (Rai).