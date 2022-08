A Carpaneto quattro giorni di festa per celebrare la coppa piacentina, dal 2 al 5 settembre. Di seguito, ecco il programma della manifestazione promossa dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e diverse realtà ed associazioni del territorio.

Venerdì 2 Settembre 2022: 19.00 In piazza XX Settembre, apertura dello Stand La Coppa In Piazza, con vendita di coppa e degli altri salumi DOP piacentini, a cura della Pro Loco Carpaneto. 20.30 Via Marconi, piazza XX Settembre, viale Vittoria, via Vittorio Veneto e via Battisti, “shopping sotto le stelle”. 20.30 In piazza Oliveti, aperitivo e dj set con DjSte & DjLion in collaborazione con Bar Osteria Croce Bianca. 21.30 In piazza Scotti da Vigoleno, ballo con l’orchestra del cuore (ingresso libero e gratuito).

Sabato 3 Settembre: 15.00 biciclettata per Famiglie in collaborazione con il Team Perini Bike. 17.30 “i favolosi anni 50” – Spettacolo itinerante di musica, ballo e costume insieme alla scuola di ballo “New Happy Dance” e al Vespa Club Piacenza. 18.30 robjoy supercar – Sfilata di Super Car per il centro di Carpaneto. 19.00 In piazza XX Settembre, apertura dello Stand la coppa in piazza, con vendita di coppa e degli altri salumi DOP piacentini, a cura della Pro Loco Carpaneto. 19.00 Via Marconi, via Scotti da Vigoleno,viale Vittoria e via Battisti, expocoppa – Mostra di artigianato e commercio. 19.00 In piazza Scotti da Vigoleno, dimostrazione di kung fu del Club Bai Lang di Carpaneto – a cura di A.S.D. Song Lon. 20.00 In piazza XX Settembre, vendita di panini alla Coppa Piacentina DOP e altri prodotti senza glutine a cura dell’Associazione Italiana Celiachia Sezione di Piacenza. 21.30 In piazza Scotti da Vigoleno, ballo con l’Orchestra rossella ferrari e i casanova (ingresso libero e gratuito). 22.00 In piazza Oliveti, “Dalla Croce del Sud al Verde Luna, dal Contatto al 24mila baci… 30 anni di eventi musicali a Carpaneto. musica anni 70/80/90 in consolle dj vaccari” – in collaborazione con The Field Club (ingresso libero e gratuito).

Domenica 4 settembre: 07.30 “28” camminata delle tre valli” – partenza dal palazzetto dello Sport di via San Lazzaro, organizzata dal Gruppo Marciatori di Carpaneto. 08.00 per le vie del paese, Grande fiera delle bancarelle. 08.00 In via Bersaglieri, mercato domenicale. 08.00 In via Cesare Battisiti, bazarino – mercatino dell’usato dei ragazzi. 08.00 Via Marconi, via Scotti da Vigoleno e viale Vittoria, expocoppa – Mostra di artigianato e commercio 08.00 Nel cortile del Palazzo Municipale mercato contadino. 09.00 Nella sala bot del Palazzo Municipale, “digitale bene comune” – assemblea di presentazione dei 10 progetti di innovazione digitale del territorio. 09.00 In piazza XX Settembre, apertura della “via della coppa”, con vendita di coppa e degli altri salumi DOP piacentini – in collaborazione con il Consorzio dei Salumi Tipici Piacentini e dei salumifici aderenti. 09.00 In piazza XX Settembre, vendita di panini alla Coppa Piacentina DOP e altri prodotti senza glutine a cura dell’Associazione Italiana Celiachia Sezione di Piacenza. 09.45 inaugurazione della 64″ Festa della Coppa Piacentina DOP con il Gruppo Folkloristico Musicale “La Coppa” di Carpaneto. 10.45 Nel cortile del Palazzo Municipale agriaperitivo in collaborazione con Coldiretti. 12.00 Nella sala bot del Palazzo Municipale, consegna borse di studio 16.00 n piazza XX Settembre, “i campagnoli di bettola” – Gruppo folkloristico di cantori d’osteria. 17.00 n piazza Oliveti, karaoke con zanza in collaborazione con Bar Osteria Croce Bianca. 17.30 n piazza XX Settembre. happy hour con la musica dei civico 5. 17.30 n piazza Scotti da Vigoleno, esibizione e baby dance per bambini a cura di Danza Insieme Carpaneto. 19.00 n piazza Scotti da Vigoleno, esibizione scuola di ballo “let’s dance accademy”. 21.00 n piazza Scotti da Vigoleno, esibizione di Elèna Periti, giovane promessa della danza e campionessa italiana nelle specialità Samba, Cha cha, Jive. 21.30 n piazza Scotti da Vigoleno, ballo con l’Orchestra Ringo (ingresso libero e gratuito).

Lunedì 5 Settembre: 21.00 In piazza Scotti da Vigoleno. grande tombola della coppa, presenta Joseph Villa. 21.00 In piazza Oliveti, “the rebels country line dance” in collaborazione con Bar Osteria Croce Bianca, 23.30 Gran finale con i fuochi d’artificio.

Dal venerdì a lunedì In viale Vittoria. gioco della coppa. Nelle vie del paese. intrattenimenti per bambini_ Chioschi gastronomici a cura delle associazioni ASD Garisti Piacentini Fario, Gruppo Alpini Carpaneto e ASD Carpaneto Chero. Pizzeria “Vecchia Canonica” presso il cortile della Parrocchia Nel primo piano del Palazzo Municipale. 44. mostra dei pittori di carpaneto, a cura della Società Operaia di Mutuo Soccorso, Nella sala consigliare del Palazzo Municipale. mostra fotografica della coppa a cura del Circolo Fotografico Reflex. Nel piazzale Giuseppe Rossi, luna park.