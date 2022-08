A Ferragosto la Silent Disco sbarca a Pontedellolio

All’interno della due giorni di kermesse del paese, in onore del suo patrono, Silent Disco Italia sbarca a Ponte dell’Olio nella serata del 15 agosto.

“Dopo la cavalcata in Val Trebbia e i party in Val d’Arda e Val Tidone ora si tocca, per l’ultima data estiva della provincia, la magica Val Nure con un programma che riguarda bancarelle, giostre, e tutto il clima di festa per il fine settimana più bollente dell’anno” fanno sapere gli organizzatori.

“La formula non cambia, tre postazioni musicali, sei djs e una voglia matta di farvi ballare. Il nostro “campo di battaglia” sarà Piazza 1 Maggio, il nostro credo sarà quello di far divertire ognuno di voi con tutti i generi musicali che ci contraddistinguono: dance anni 90, party hits, reggaeton, trap, musica italiana e revival italiano”.