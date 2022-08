A Marsaglia il nuovo punto di noleggio per le ebike

Il Comune di Corte Brugnatella inaugura un servizio di noleggio di biciclette elettriche da montagna (mountain bike): si tratta di undici nuove mtb Haibike Full Seven con motore Yamaha di ultima generazione, acquisite grazie all’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta per la promozione sportiva e turistica della valle.

Le bici nella foto sono disposte davanti al Comune alla presenza del personale dipendente e di due volontari Auser, Ivan Picchioni e Diego de Gasperi, i quali, opportunamente formati presso la ditta fornitrice a Piacenza, assicurano a Marsaglia – il punto più avanzato della Val Trebbia per le mtb – il servizio di noleggio sette giorni su sette dal 16 agosto al 15 settembre e dal martedì alla domenica dal 16 settembre al 31 ottobre 2022.

L’Amministrazione straordinaria di Corte Brugnatella, insieme alla recente commissione di una cartografia delle vie escursionistiche ciclo-equo-pedonali dell’intero territorio comunale, intende così iniziare la promozione ad ampio raggio delle meraviglie ambientali di cui il territorio stesso è circondato e delle quali la spettacolare località di Brugnello è il simbolo universalmente noto.

Punto di noleggio: Marsaglia in Via Trebbia 2

Per informazioni chiamare

0523 969011 oppure 345 6948746