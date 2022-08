A Monticelli inizia la campagna di De Micheli e Ghetti (Pd) “Sfida aperta, la destra tutela i più ricchi”

Mercoledì sera alla festa dell’Unità di Monticelli d’Ongina il primo appuntamento pubblico della campagna elettorale verso le politiche del 25 settembre, col dibattito che ha visto la presenza delle due candidate piacentine del Partito Democratrico, Beatrice Ghetti, candidata alla Camera nel collegio uninomincale di Piacenza, e Paola De Micheli, ex ministro e capolista dem nella lista plurinominale del collegio Emilia Ovest (comprensivo di Reggio Emilia e Parma). L’introduzione della segretaria del circolo di Monticelli Martina Affaticati ha preceduto il confronto condotto dal giornalista Mauro Ferri, che ha toccato vari temi della stretta attualità politica.

Per prima è intervenuta Beatriche Ghetti che ha spiegato di aver accettato di correre in un collegio che non è certo in una “zona di comfort” per “spirito di servizio”. “Mi piacciono le sfide anche quando non sono facili, la mia candidatura è nata in seno al mio partito e credo di poter rappresentare la mia generazione che ha scelto di fare politica seriamente nel Pd”.

“Devo ringraziare Beatrice Ghetti per la sua disponibilità e la generosità – ha puntualizzato Paola De Micheli – nell’accettare la candidatura, ma anche perchè consente al Pd di dimostrare ancora una volta che siamo nelle condizioni di fare un investimento su donne e uomini giovani che credono fortemente nella missione di servizio della politica”.

Su uno degli argomenti cruciali della campagna, l’ambiente, Beatrice Ghetti ha sottolineato: “E’ un tema che la destra di fatto non affronta, a parte il video di Berlusconi sull’opportunità di piantare più alberi. Oggi regolarmente assistitamo a eventi climatici che pensavamo straordinari, come la tempesta avvenuta a Piacenza il 4 luglio scorso. Credo che occorra affrontare il problema più grande della transizione energetica con l’esigenza di implementare più le fonti rinnovabili come eolico e fotovoltaico anche per renderci più autonomi dal gas. Il Pd propone di diversificare le fonti, di utilizzare i rigassificatori in maniera temporanea e di cambiare gradualmente le modalità di approvvigionamento energetico”.

De Micheli ha toccato un altro tema che incide sulla vita quotidiana, il carovita: “Ci sono persone che stanno pagando un prezzo enorme a causa dei rincari e della perdita di potere d’acquisto, sono soprattutto i redditi inferiori ai 30mila euro e chi percepisce uno stipendio fisso: dobbiamo essere chiari nello spiegare la proposta del Partito Democratico per le lavoratrici e i lavoratori, siamo nelle condizioni di garantire a tutti una mensilità di stipendio in più. Le risorse ci sono nel bilancio dello Stato, perchè le tutte le nostre proposte sono realizzabili con la relativa copertura”.

E sul taglio delle tasse proposto dagli avversari, ha spiegato: “Non ci sono le coperture finanziarie invece per la flat tax proposta dalla destra, che non è realizzabile ed è ingiusta. Mostreremo quanto risparmia con la flat tax un contribuente con un reddito da 100mila euro e uno che guadagna 30mila euro: i numeri indicano chiaramente che è una misura che agevola i ricchi e danneggia i poveri. Questo è esattamente l’opposto che occorre fare per la nostra economica. Non c’è solo in gioco la giustizia sociale, tema a cui tiene il Partito Democratico, ma anche di equilibrio dei meccanismi macroeconomici”.

Altro argomento l’astensione che rischia di condizionare pesantemente il voto: “Noi ci metteremo la faccia e andremo a incontrare le persone” – hanno sostenuto le candidate. “I cittadini hanno bisogno di essere ascoltati e di sentire i propri rappresentanti politici più vicini, a tutti i livelli”.

E infine una riflessione sulla tremenda vicenda di cronaca, la violenza sessuale, avvenuta nei giorni scorsi a Piacenza. “Dopo la vicenda del video la vittima della violenza sessuale è scomparsa” – ha evidenziato De Micheli. “Noi ci vogliamo occupare soprattutto di lei perchè se in una campagna elettorale tutto quello che si è in grado di fare è battibeccare sulla pubblicazione del video, cosa certamente disgustosa, ma questo non deve distoglierci dal mettere in campo tutte le azioni necessarie per aiutare quella donna che sta male per quello che ha subito”.

“Il centrodestra può dimostrare che quando è stato al governo della città – ha concluso – o del paese i reati contro le donne o in generale sono diminuiti? La risposta è no. Anzi con i decreti sicurezza non è cambiato niente, perchè non incidevano su queste situazioni. Il tema della sicurezza è indipendente dal tema di Salvini che ne parla molto ma non sa come gestirla”.