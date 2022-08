A Rivalta torna l’incanto del Valtidone Festival con il concerto di Krylov e Lifits

Il Castello di Rivalta è uno dei luoghi simbolo del piacentino, una nuova location per il Val Tidone Festival dove, domenica 28 agosto alle 21 e 15 , si terrà un evento straordinario: il concerto di anteprima dei festeggiamenti per i 25 anni del progetto-musica della Val Tidone, che proseguiranno per tutto il 2023. Protagonisti del concerto, due musicisti simbolo dei due pilastri su cui si poggia il progetto, il Val Tidone Festival e i Concorsi Internazionali di Musica della Val Tidone: il violinista Sergej Krylov e il pianista Michail Lifits.

Unanimemente considerato come uno dei più grandi violinisti del mondo, Sergej Krylov è salito sul palcoscenico dei più grandi teatri, ha suonato da solista con le più importanti orchestre, dalla Filarmonica della Scala alla Filarmonica di Radio France, ha lavorato con direttori come Valery Gergiev, Fabio Luisi e altri.

Michail Lifits è salito alla ribalta grazie alla vittoria del Premio Bengalli – Concorsi Val Tidone 2003, a cui è seguita la vittoria del Concorso Busoni nel 2009. Artista in carriera, è attualmente professore alla prestigiosa Musikhochschule di Weimar. In caso di maltempo, il concerto si terrà nel salone d’onore del castello di Rivalta.

PROGRAMMA

J. BRAHMS – Sonata per violino e pianoforte n. 1 op. 78 in Sol maggiore

Vivace ma non troppo – Adagio – Allegro molto moderato

M. RAVEL – Sonata per violino e pianoforte n. 2 op. 77 in Sol maggiore

Allegretto – Blues. Moderato – Perpetuum mobile. Allegro

L. VAN BEETHOVEN – Sonata per violino e pianoforte n. 9 op. 47 in La maggiore (“Sonata a Kreutzer”)

Adagio sostenuto. Presto – Andante con variazioni – Finale. Presto