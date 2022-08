A Spazio 4.0 al via a settembre il nuovo corso Eipass 7 Moduli User

A Spazio4.0 il corso Eipass 7 Moduli User riparte con una nuova edizione online e una nuova sessione di esami, dal 6 settembre 2022.

Eipass 7 Moduli User è la certificazione informatica di livello intermedio spendibile in diversi ambiti: in linea con le normative europee in materia, l’e-Competence Framework for ICT Users (e-CF) e il DigComp Framework, è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione (MIUR). Attesta il possesso delle competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT e costituisce titolo valido per il riconoscimento di punteggio nell’ambito scolastico, universitario e concorsuale. Inoltre può essere indicata nel CV alla voce Competenze digitali. Possono dunque iscriversi al corso tutti coloro che sono interessati a migliorare e accrescere le proprie competenze digitali per poter affrontare, con l’uso dell’informatica, le attività disciplinarei del mondo della scuola e, più in generale, quelle professionali del mondo del lavoro.

Il corso EIPASS 7 MODULI USER sarà online, in collaborazione con Brainfarm, nelle seguenti date:

• Martedì 6 settembre

• Giovedì 8 settembre

• Martedì 13 settembre

• Giovedì 15 settembre

• Martedì 20 settembre

• Giovedì 22 settembre

• Martedì 27 settembre

L’orario sarà dalle 17 alle 20. Gli esami sono calendarizzati per giovedì 29 settembre e martedì 4 ottobre. Il percorso comprende:

• accesso guidato alle lezioni online e alle simulazioni

• un tutor disponibile per incontri tematici full-immersion online di preparazione all’esame 7 Moduli User (vedi date dei 7 incontri sopra riportati)

• programmazione del proprio calendario di studio

• esame 7 Moduli User

• certificazione in caso di esito positivo dell’esame

Gli argomenti trattati saranno:

• I fondamenti dell’ICT

• Navigare e cercare informazioni sul Web

• Comunicare e collaborare in Rete

• Sicurezza informatica

• Elaborazione testi

• Foglio di calcolo

• Presentazione