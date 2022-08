Accoglienza e asilo, il bando da 8 milioni della Prefettura. Aperto anche a scuole e comuni

E’ stato pubblicato sul sito della Prefettura di Piacenza l’avviso pubblico per la selezione di soggetti partner, interessati alla presentazione di proposte per l’accoglienza dei migranti stranieri e dei richiedenti asilo. Tra gli obiettivi dei progetti da presentare viene specificato il “miglioramento dei livelli di programmazione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici e amministrativi rivolti ai cittadini di paesi terzi, nonché la loro integrazione anche attraverso il dialogo interreligioso”. Le risorse stanziate per la nostra provincia dal Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione per il 2022 ammontano a 8 milioni di euro. Occorre un’esperienza pregressa nel settore dell’accoglienza di almeno 5 anni e lo spettro delle realtà che possono partecipare anche in forma associata è assai ampio, purchè non abbiano fini di lucro, come precisa il bando:

− Enti pubblici;

− Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati dall’art. 2 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero loro singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria;

− ASL, Aziende ospedaliere ovvero singole articolazioni purché dotate di autonomia finanziaria;

− Camere di commercio;

− Università (ovvero singoli Dipartimenti universitari) private, non ricomprese tra quelle presenti negli elenchi delle Amministrazioni pubbliche dell’ISTAT;

− Istituti e scuole pubbliche di istruzione primaria e secondaria, nonché sedi dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) di cui all’ordinanza ministeriale n. 455/97ed Uffici scolastici regionali/provinciali;

− Istituti di ricerca;

− Organismi governativi o intergovernativi operanti nello specifico settore di riferimento oggetto della Richiesta;

− Organismi ed organizzazioni internazionali operanti nello specifico settore di riferimento oggetto della Richiesta;

− Fondazioni di diritto privato operanti nello specifico settore di riferimento oggetto della Richiesta;

− ONG operanti nello specifico settore di riferimento oggetto della Richiesta;

− Associazioni, comitati, imprese sociali od ONLUS operanti nello specifico settore di riferimento oggetto della Richiesta, che non gestiscono su questo territorio provinciale centri di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo;

− Società Cooperative e Società Consortili operanti nello specifico settore di riferimento oggetto della Richiesta ed aventi finalità mutualistiche, che non gestiscono su questo territorio provinciale centri di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo;

− Organismi di diritto privato senza fini di lucro e imprese sociali operanti nello specifico settore di riferimento oggetto della Richiesta, che non gestiscono su questo territorio provinciale centri di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo;

− Associazioni sindacali, datoriali, organismi di loro emanazione/derivazione, Sindacati.

Le eventuali manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del prossimo 31 agosto. L’avviso è consultabile a questo link.