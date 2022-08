Addio a Flavio Isingrini, l’ultimo degli Orsanti. Isingrini in diverse manifestazioni a Piacenza e provincia portava un po’ di folklore e di storia locale, con il suo banchetto faceva rivivere ‘i pianeti della fortuna’ di Giuseppe Pennaroli. Biglietti colorati con numeri da giocare o solo da sognare.

A darne l’annuncio, il gruppo dei Mercanti di Qualità della Confcommercio di Piacenza: insieme a loro Isigrini, originario di Cortemaggiore, aveva partecipato all’ultima fiera di San Giuseppe in via Campagna in centro a Piacenza.