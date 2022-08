Adozione del cuore: Torakiki cerca una nuova casa

Riceviamo e pubblichiamo un appello per l’adozione di un gatto di nome Torakiki.

Torakiki è un micio randagio maschio di circa 7 anni. È comparso e si è fatto avvicinare circa 3 anni fa, a inizio lockdown. Da questo inverno, visto il suo stato fisico, le persone che se ne occupavano l’hanno fatto testare ed è risultato Fiv positivo. Purtroppo chi lo ha accudito in strada finora non può occuparsene in maniera idonea: la sua magrezza, fragilità e il suo stato di salute rendono necessarie cure domestiche e l’affetto di una famiglia. È docile, tranquillo (anche vista la sua salute) e si fa accarezzare. Cerchiamo un’anima gentile che adotti questi musetto triste. Si trova in zona Lusurasco, vicino a Fiorenzuola.

Per info: Cristina +39 349 683 1553