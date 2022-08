Aggredì una donna con un’ascia, poi la fuga e l’arresto in Francia: estradato in Italia

E’ stato accompagnato in aereo dalla Francia all’Italia, dove gli è stata notificata la misura di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità giudiziaria di Piacenza. Deve rispondere di svariati capi di imputazione un cittadino marocchino oggi 31enne: l’uomo, nel 2016, era stato identificato dagli agenti della questura di Piacenza quale responsabile di una serie di reati avvenuti in città nel corso dell’anno precedente, in particolare furti e rapine ai danni di cittadini. In un caso era stata utilizzata un’ascia per minacciare la vittima, una donna che stava andando al lavoro e nella circostanza era stata anche attinta, per fortuna in modo lieve, dall’arma.

Gli elementi raccolti a carico dello straniero, identificato grazie alle indagini compiute dalla squadra volanti, portavano l’Autorità giudiziaria ad emettere la misura cautelare della custodia in carcere per complessivi dieci capi di imputazione. Provvedimento che non veniva eseguito: l’uomo, infatti, sentendosi ormai braccato, si era reso irreperibile; individuato in Francia a seguito degli accertamenti compiuti dalla squadra mobile con il coordinamento della Procura e spiccato nei suoi confronti un mandato di arresto europeo, veniva fermato dalle autorità d’Oltralpe; avendo già alcuni procedimenti penali pendenti in quel Paese, l’uomo vi rimaneva per scontare la pena per i reati commessi.

Consegnato a personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, è stato ora accompagnato in aereo in Italia: giunto nel nostro Paese, la Polizia di Frontiera di Fiumicino gli ha notificato la custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità giudiziaria di Piacenza. “Il locale Ufficio Immigrazione – fa sapere la Questura – è già stato interessato perché, all’esito del procedimento penale a carico dell’indagato ed espiata la pena per i reati commessi, sia avviato l’iter per l’immediata espulsione dall’Italia all’atto della scarcerazione”.