Agli ambulanti di Confcommercio 150mila euro di indennizzi per i danni del 4 luglio

Indennizzi per 150mila euro agli ambulanti colpiti dalla tempesta che si abbattè sulla fiera di Sant’Antonino il 4 luglio scorso. Sono le risorse deliberate dalla Fondazione Orlando di Confcommercio che andranno a ristorare gli operatori iscritti all’associazione di categoria. L’iniziativa è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa nella sede piacentina, alla presenza del presidente provinciale Raffaele Chiappa, di Donatella Prampolini Manzini vice presidente nazionale di Confcommercio e di Adriano Anselmi, presidente della Fiva di Piacenza.

“La Fondazione Orlando opera sempre in caso di calamità naturali che non si possono controllare, – è stato spiegato – e in questo caso sul territorio di Piacenza ha messo a disposizione 150mila euro che andranno a ristorare i commercianti iscritti a Confcommercio che hanno riportato gravi danni”. Donatella Prampolini Manzini, vice presidente nazionale di Confcommercio, ha spiegato che i ristori verranno messi a disposizione dopo una breve istruttoria e sulla base del numero degli operatori colpiti dal forte maltempo del 4 luglio: “I danni subiti sono certamente superiori, ma almeno queste risorse andranno subito nelle tasche degli ambulanti”.

Adriano Anselmi di Fiva ha ricordato la violenza degli eventi climatici del 4 luglio scorso: “Abbiamo avuto parecchi danni dopo la perturbazione arrivata all’improvviso e molto forte, ci sono stati banchi spazzati via dal vento, si sono rotte le strutture e compromessa la merce, si parla dai 6mila fino ai 10mila euro di danno per ogni operatore”. Raffaele Chiappa ha spiegato la tempistica degli indennizzi: “Entro la prima settimana di settembre avverrà la raccolta delle domande, a metà mese si riunisce la commissione tecnica istituita dalla giunta di Confcommercio con gli esperti, la valutazione dei danni sulla base della documentazione prodotta dagli operatori sfocerà nell’erogazione dei fondi entro la fine settembre, in due tranches”.