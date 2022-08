Al bar “L’officina” terzo incontro tra i cittadini e la sindaca Tarasconi

Si terrà giovedì 18 agosto alle 8 e 30 al bar “L’officina” di via Anguissola 2 – nelle adiacenze della rotatoria all’intersezione con via Campagna e via XXI Aprile – il nuovo appuntamento del ciclo “Caffè con Katia”, che vede la sindaca di Piacenza Tarasconi incontrare regolarmente i cittadini per un momento di confronto, ascolto e dialogo sulle istanze da porre all’attenzione dell’Amministrazione comunale