Al Bobbio Fest l’ultima parte della trilogia di Esterno notte. Mercoledì le premiazioni

Entusiasmo lunedì sera da parte del pubblico del Bobbio Film Festival, che ha potuto assisterne non solo alla terza e quarta puntata di “Esterno notte” di Marco Bellocchio, ma soprattutto al dibattito post proiezione: Fabrizio Gifuni (Aldo Moro), Daniela Marra (Adriana Faranda), Gabriel Montesi (Valerio Morucci) e Fausto Russo Alesi (Francesco Cossiga).

Stasera, martedì 9 agosto, il Festival si avvia verso la conclusione con la proiezione della terza e ultima parte di Esterno notte (ore 21.15, Chiostro di San Colombano), corrispondente agli episodi cinque e sei che vedremo in televisione in autunno. Al termine dei due episodi, a intrattenersi con il pubblico nell’atteso momento dell’incontro-confronto serale moderato dal critico cinematografico Enrico Magrelli, saranno Fabrizio Gifuni, Daniela Marra, Gabriel Montesi e Fausto Russo Alesi. Presente in sala stasera anche l’attrice Federica Fracassi. Mercoledì 10 agosto serata conclusiva del Bobbio Film Festival, con la cerimonia di premiazione seguita dalla proiezione del cortometraggio In famiglia e del lungometraggio Volevo nascondermi, entrambi diretti dal regista Giorgio Diritti.

Il Bobbio Film Festival, diretto da un comitato costituito dal suo fondatore Marco Bellocchio, originario del borgo emiliano, da Pier Giorgio Bellocchio e Paola Pedrazzini, si radica nell’ormai storica progettualità artistica della Fondazione Fare Cinema, in sinergia con il Comune di Bobbio con il sostegno di Ministero dei Beni Culturali, Regione Emilia-Romagna e soprattutto di Fondazione di Piacenza e Vigevano, la realtà con cui Fondazione Fare Cinema ha stretto un’importante sinergia con la neonata Bottega XNL nel cuore di Piacenza. Info www.fondazionefarecinema.it.

INFO E BIGLIETTI

Biglietto singolo: € 8 posto numerato. I biglietti sono acquistabili allo IAT di Bobbio (piazza S. Francesco) tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, nelle sere di Festival a Bobbio all’ingresso del chiostro di San Colombano (in piazza Santa Fara) dalle 19.30 alle 21.30 oppure online su www.fondazionefarecinema.it nella sezione del sito Bobbio Film Festival. In caso di maltempo sulle pagine Facebook e Instagram di Fondazione Fare Cinema saranno indicati gli aggiornamenti sull’agibilità degli spettacoli. Per informazioni telefonare al 333 5810876 dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 19 oppure scrivere a biglietteria@fondazionefarecinema.it.