Al via a Castelvetro la 7ª Sagra dello Scalogno Piacentino

Dal 1° al 4 settembre 2022 la piazza del comune di Castelvetro ospiterà la Sagra dello Scalogno Piacentino, giunta alla settima edizione.

“Siamo finalmente pronti a ripartire con la 7ª Sagra dello Scalogno Piacentino, evento che è cresciuto negli anni, fino a diventare un appuntamento di grande rilievo per il territorio”. Sono le parole con cui Luca Quintavalla, sindaco di Castelvetro Piacentino, introduce l’evento che si terrà dal 1° al 4 settembre. “Il nostro prodotto agricolo di eccellenza – aggiunge il sindaco – così apprezzato in cucina, sarà come sempre il grande protagonista, con stand dedicati, show-cooking, piatti speciali preparati dalla nostra Pro Loco e tante altre sorprese. Come d’abitudine, il programma della Sagra si caratterizza per numerosi eventi in ambito enogastronomico, culturale, musicale e delle tradizioni locali, per tutte le fasce di età. Saremo pronti ad accogliervi nella nuova piazza, recentemente oggetto di un’importante riqualificazione, insieme al rinnovato Parco Biazzi. Quest’anno sarà caratterizzato da un momento speciale, domenica 4 settembre, dedicato alla firma del Patto di Amicizia con la cittadina francese di Busnes. Questa iniziativa sarà un’ulteriore occasione di promozione del nostro territorio e una nuova opportunità di scambi culturali e di buone pratiche in ambito internazionale. Nel contesto della Sagra si terrà, come d’abitudine, anche la Festa delle Associazioni e del No-Profit, con stand informativi e iniziative varie con l’obiettivo di valorizzare il volontariato, cuore pulsante del nostro paese”.

“Finalmente dopo due anni di assenza possiamo ripartire con la Sagra dello Scalogno Piacentino – commenta Barbara Rossi, presidente Pro Loco di Castelvetro Piacentino -. Protagonista indiscusso è sempre lo Scalogno che verrà esaltato nei vari piatti che prepareremo al nostro pubblico. Presenza fissa chef Daniele Persegani, nostro compaesano e Franca Rizzi che daranno vita alla seconda edizione della gara denominata “La cavagna Misteriusa”. Nella giornata di domenica, Chef Persegani, ci delizierà con il suo Show Cooking. Oltre a bancarelle street food, giostre, spettacoli musicali, mostre e la festa delle associazioni, nell’edizione 2022 si stringerà il patto d’amicizia con Busnes, cittadina francese nella quale si svolge quest’anno la quarantesima Fiera dello Scalogno. Sarà presente una delegazione d’oltralpe inviata per conoscerci e siglare un patto che ci unirà. Altre novità sono la creazione della nostra mascotte: Scalognino, che sarà il nostro nuovo biglietto da visita e la possibilità di degustare un nuovissimo Cocktail allo Scalogno del Maestro Bergamin”.

PATTO D’AMICIZIA IN NOME DELLO “SCALOGNO” – Busnes è un comune francese situato nel dipartimento del Passo di Calais nella regione dell’Alta Francia. Come Castelvetro, ha lo scalogno come “prodotto principe” della propria produzione agricola e da ben 40 anni organizza la “Foire à l’Echalote” (Fiera dello Scalogno). Quest’anno una delegazione francese parteciperà alla sagra per sancire un patto d’amicizia tra le due località. Questa iniziativa sarà un’ulteriore occasione di promozione del nostro territorio e una nuova opportunità di scambi culturali e di buone pratiche in ambito internazionale. “Scalognino” (la mascotte dell’evento, ndr) è già pronto per fare gli onori di casa.

IL PROGRAMMA (scarica pdf)

Giovedì 1 settembre

ore 18 – Bancarelle, espositori e Street food

ore 19 – Apertura stand gastronomici a cura della Pro Loco di Castelvetro Piacentino

ore 21.30 – Intrigo Band: Cover band Dance, Pop, Rock

Venerdì 2 settembre

ore 18 – Bancarelle, espositori e Street food

ore 19 – Apertura stand gastronomici a cura della Pro Loco (Paella su prenotazione)

ore 20 – Musica dal vivo: Diego Favagrossa

ore 21.30 Serata Cabaret: Paolo Migone e Max Pieriboni. A seguire DJ set

Sabato 3 settembre

ore 16 – La Cavagna Misteriusa (Gara di Cucina) con Daniele Persegani e Franca Rizzi. Presso il Parco Biazzi | Bancarelle, espositori e Street food

ore 18 – Pinocchio… un burattino come te (Spettacolo teatrale per tutta la famiglia). Presso il Parco Biazzi | Ingresso a offerta

ore 19 – Apertura stand gastronomici a cura della Pro Loco di Castelvetro Piacentino

ore 19.30 – Esibizione arti marziali “Shindo Karate”

ore 20 – Dimostrazione sportiva “Minivolley Castelvetro”

ore 21 – Ballo liscio: orchestra Sabrina Borghetti

Domenica 4 settembre

ore 9 – 10ª Festa delle Associazioni e del No Profit con stand informativi | Bancarelle, espositori e Street food

ore 10.30 – Inaugurazione 7ª Sagra dello Scalogno con ospite l’assessore regionale all’ambiente Irene Priolo. Firma del Patto d’Amicizia con il comune francese di Busnes alla presenza della delegazione francese e del Corpo Bandistico Monticellese

ore 11.45 – Show cooking con chef Daniele Persegani e Franca Rizzi

ore 12 – Pranzo. Apertura stand gastronomici a cura della Pro Loco

ore 18.30 – Premiazione sportivi 2022 e ricordo di Fausto Sidoli

ore 19 – Esibizione arti marziali “Judo Kodokan Caorso”

ore 19.30 – Esibizione di danza “Il nuovo balletto Ducale”

ore 19 – Apertura stand gastronomici a cura della Pro Loco di Castelvetro Piacentino

ore 21 – Ballo liscio: orchestra Titti Bianchi

DIRETTA RADIO

La 7ª Sagra dello Scalogno verrà trasmessa in Diretta Radio con

interviste e anteprime sulla frequenza di RADIO NOVA FM 94.3 MHZ e

Live Video su Facebook, Periscope, Twitter, linkedin, Youtube e Twich

sui canali di RADIO NOVA e RADIO VETRINA.

www.spreaker.com/show/radiovetrina