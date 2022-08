Alla Camera il centrodestra punta ancora su Foti, candidato all’uninominale

E’ confermata la candidatura di Tommaso Foti (Fratelli d’Italia) nel collegio uninominale di Piacenza alla Camera alle prossime elezioni del 25 settembre. Si tratta del collegio – con le variazioni intervenute con il cambio di legge elettorale e il taglio dei parlamentari – che lo ha già visto tre volte eletto (1996-2001-2018) nel passato.

Leggi anche La macchina elettorale in moto, verso un Ferragosto tra liste e candidati

Il parlamentare piacentino sarà anche capolista del suo partito anche nel collegio plurinominale di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Secondo indiscrezioni non confermate, dagli ambienti di Fratelli d’Italia si apprende che Tommaso Foti sarebbe stato indicato come capolista di Fratelli d’Italia anche nella circoscrizione della Romagna (Ferrara, Ravenna,Forli-Cesena, Rimini). Le indicazioni dei capolista di Fratelli d’Italia nei collegi plurinominali, sia per la Camera che per il Senato, sono state decise in prima persona da Giorgia Meloni, in ragione della delega conferitale dalla Direzione Nazionale del Partito.