Allegra Toffanin resta alla Conad Alsenese “Qui un ambiente sereno”

Allegra Toffanin vestirà per il secondo anno la maglia della Conad Alsenese, formazione piacentina che militerà nel campionato di serie B2 femminile (girone F). Veneta classe 1997, la Toffanin era già nel roster gialloblù nella scorsa stagione in B1 culminata con la retrocessione, giocando da libero titolare. A inizio estate, le strade con il sodalizio del presidente Stiliano Faroldi si erano separate, con tanto di saluto ufficiale poco dopo metà giugno, ma ora si sono incrociate nuovamente, con Allegra che rimarrà ad Alseno, questa volta nel reparto schiacciatrici.

“Volevo – spiega la giocatrice – rimanere in questa zona, ma non avendo ancora avuto le idee chiare a inizio estate non me l’ero sentita di dare il mio sì alla conferma. All’ultimo si è presentata l’opportunità di restare come quarta banda ad Alseno e ho accettato. Tra i fattori che hanno contribuito a questa decisione, il piacere di rimanere in un ambiente sereno come quello gialloblù e continuare ad avere un presidente come Stiliano Faroldi che è un’ottima persona. Inoltre, cercherò nel frattempo anche di guardare al mio futuro professionale fuori dal campo”. “Siamo contenti – commenta coach Federico Bonini – che Allegra sia rimasta, faceva già parte della squadra nella scorsa stagione e conosce già l’ambiente. Quest’anno darà un apporto in posto quattro, chiaramente più orientato alla seconda linea. Sicuramente potrà dare un mano quando si soffre nel cambiopalla oltre a garantire senza dubbio un contributo al livello dell’allenamento, essendo un elemento per natura votato a difendere”.