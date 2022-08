Allerta meteo per temporali e frane dalla mezzanotte

Allerta meteo per maltempo, a partire dalla mezzanotte di stasera e per tutta la giornata di giovedì 18 agosto. A diffondere l’avviso – di colore giallo per temporali per tutta l’Emilia Romagna – è la Protezione civile regionale. Nella nostra provincia è attiva l’allerta gialla anche per “criticità idrogeologica” nelle zone di collina e montagna.

“Per la giornata di giovedì 18 agosto – si legge – sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore occidentale. Le precipitazioni intense possono generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua”