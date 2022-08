Alternativa per Piacenza “Ripristinare il senso unico nell’ultimo tratto del Corso”

“Ripristinare il senso unico nell’ultimo tratto del Corso”. Lo chiede in una mozione il gruppo consiliare di Alternativa per Piacenza. La proposta consiste nel riprendere il provvedimento – allora molto contestato – adottato dalla Giunta Dosi, che impose il senso unico nel tratto compreso tra il Dolmen e la rotonda della statua di Sant’Antonino. Quell’intervento, sottolineano i consiglieri Luigi Rabuffi e Stefano Cugini, tutelava la sicurezza di ciclisti e pedoni, oltre a favorire i commercianti della zona. Ora Alternativa per Piacenza chiede di “valutare la possibilità, onde ridurre la pressione di traffico lungo il tratto interessato, di ripristinare il senso unico di marcia per i veicoli a motore, eventualmente rivedendo – previo un

percorso partecipativo da realizzarsi ai sensi e in coerenza con gli artt. 4 e 5 del Regolamento

comunale della Partecipazione n. 23/2013 – il sistema viabilistico del comparto e anche a ripristinare/realizzare, ai fini di una maggior sicurezza degli utenti della strada, una pista ciclabile bidirezionale protetta, ovvero due singole piste ciclabili mono-direzionali protette (una per senso di marcia)”. Infine, si invita il consiglio a “prendere in considerazione la possibilità, per agevolare la fruibilità del tratto di strada e valorizzare le attività commerciali, di riservare il transito ai soli pedoni e ciclisti, quantomeno durante il fine settimana (da venerdì sera a domenica sera)”.