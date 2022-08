Anche a Piacenza il Ms5 si prepara alle elezioni politiche

“Il Movimento 5 Stelle riparte dai territori con un banco di prova importante, le elezioni politiche del 25 Settembre” scrivono in una nota inviata in redazione i referenti del partito. “In occasione dell’ultima riunione periodica, secondo i nuovi dettami dello Statuto si è provveduto collegialmente a nominare un referente protempore per campagna elettorale individuato in Arianna Trivini”.

“Ad affiancarla Matteo Boeri e Rosalba Barile designati a tenere i rapporti con la stampa, il ruolo di tesoriere è stato affidato all’attivista di lungo corso Maria Rosa Botti, mentre Marco Bazzani e Antonella Orsi coadiuveranno la referente Trivini nella gestione dei social media. Completano l’organico indicato dagli attivisti Giancarlo Baldini e Cristina Tizzoni alla gestione dei banchetti territoriali di Piacenza e Provincia. Coloro che sono interessati possono seguire la nostra pagine Facebook “Movimento 5 Stelle territorio piacentino” o contattarci alla mail:

M5spiacenza@gmail.com”.