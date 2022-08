Ancora pioggia e temporali, nuova allerta “gialla” per la giornata di lunedì

Nuova allerta meteo per rischio temporali diffusa dalla protezione civile regionale. L’avviso – di colore giallo – già in vigore domenica 7 agosto, sarà valido in provincia di Piacenza anche per tutta la giornata di lunedì 8 agosto.

Nella prime ore di lunedì – si legge nel bollettino – è previsto il passaggio di un sistema temporalesco sul settore centro-occidentale della regione, con possibili effetti e danni associati. Durante la giornata permarranno condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi di breve durata anche sul resto della regione con possibili effetti associati occasionali”.