Tornano a colpire i vandali no vax e nel mirino ancora una volta c’è una sede sindacale della Cgil, quella di Carpaneto Piacentino. Nell’aprile scorso le scuole del paese erano già state oggetto di atti vandalici con scritte di simile tenore.

Vetrina e bacheca esterna della sede di via Trieste sono state imbrattate nella notte da ignoti con i soliti simboli e la scritta “nazisti”. Un copione già visto in diverse sedi della Cgil della nostra provincia e della regione: il primo maggio scorso era toccato alla sede di Monticelli, poi alla Camera del Lavoro a Piacenza e a Pontenure. Sempre la stessa la matrice, quella estremista delle tre V contro i vaccini e la politica sanitaria adottata per contrastare la pandemia.