Nella notte tra venerdì e sabato 20 agosto le sedi di Cgil e Cisl a Podenzano sono state colpite da un attacco vandalico che ha coperto le sue vetrine di insulti di matrice no vax. “Atto ignobile e vigliacco – sottolinea la Cisl fin da subito – che non fermerà l’azione del sindacato ma al contrario rafforzerà il suo impegno e la sua attenzione nei confronti della salute pubblica, per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori”. Nei giorni scorsi simile attacco vandalico è stato subito dalla sede della Cgil di Carpaneto.

Il segretario Cisl Parma Piacenza, Michele Vaghini così commenta l’accaduto: “Nel periodo Covid sono state migliaia le persone che sono venute a chiederci aiuto presso le nostre sedi, perché vedevano in noi l’ unico punto di riferimento per i loro bisogni. L’atto di oggi, prosegue Michele Vaghini, è un insulto non solo per noi, ma anche rivolto a tutte quelle persone”.

Queste devastazione delle sedi sindacali da parte di un gruppo di violenti che si propone con un proprio simbolo costituisce un’inaccettabile violazione delle libertà democratiche. Non è concepibile che nel 2022 si sia costretti a ricorrere alle forze dell’ordine per tutelare la normale integrità di una sede sindacale. I colpevoli vanno identificati con rapidità e severità. I sindacati non si fanno intimorire, restano vigili ed attivi per tutelare la democrazia ed i valori costituzionali.

Foto 3 di 3





La solidarietà del sindaco Alessandro Piva

“Solo un vigliacco senza coraggio può compiere gesti simili – scrive il primo cittadino in una nota -. Solo chi è accecato da un’ignoranza bieca può accostare il termine “nazisti” a ciò che ha permesso di salvare tante vite e a chi con il proprio lavoro difende i diritti dei lavoratori e garantisce servizi a tutti i cittadini. Voglio esprimere la mia piena solidarietà a CGIL e CISL”.