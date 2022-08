Andrea Dallavalle premiato a Bettola “Un legame speciale”

“Riuscire a premiare un ragazzo che sta portando il nome dell’Italia e di Piacenza nel mondo credo sia una cosa molto importante. Come amministrazione comunale siamo certi di interpretare il pensiero di tutti i bettolesi nei confronti di Andrea Dallavalle”.

Così il sindaco di Bettola Paolo Negri, che nella serata di sabato 27 agosto ha deciso di premiare l’atleta Andrea Dallavalle in piazza Colombo, davanti alla cittadinanza. Originario di Gossolengo, quando era ragazzino Dallavalle ha trascorso tutte le estati a Bettola, creando un legame speciale con il paese della Valnure. L’atleta piacentino delle Fiamme Gialle ha conquistato la medaglia d’argento nella finale del salto triplo agli Europei di Monaco, lo scorso 17 agosto.



Il sindaco di Bettola Paolo Negri mostra la targa

Il premio consiste in una targa scolpita in legno in cui viene rappresentato Andrea Dallavalle nel momento in cui trionfa. “La premiazione – aggiunge Negri – avviene in occasione delle manifestazioni legate al santuario di Madonna della Quercia, cosiddette “Fontane danzanti”, che avranno il culmine domenica prossima con la festa patronale”.