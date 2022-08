Anggun incanta Santa Chiara: tutto esaurito per la data piacentina

Tutto esaurito giovedì 4 agosto per il concerto di Anggun, la più grande artista indonesiana che si è esibita nel chiostro dell’ex Monastero di Santa Chiara a Piacenza nell’ambito della rassegna Klimt’s Ladies per le Notti di Santa Chiara a cura di Fedro Cooperativa. Anggun – “Grazia che appare in sogno”, questo il significato del suo nome – ha cantato per due ore il suo repertorio, dalla famosa “Snow on the Sahara” fino ad arrivare al bis in italiano con “Amore immaginato”, brano storico interpretato con Piero Pelù nel 2003, che ha mandato in visibilio i presenti giunti da tutta Italia e i suoi fan – tra questi una piccola compagine indonesiana con cui ha parlato nella sua lingua – più affezionati.

Il messaggio romantico e rock di Anggun arriva nel territorio piacentino forte e chiaro: da sempre sostenitrice delle donne, dei diritti dei più bisognosi e della tutela di Madre Terra, l’artista di fama internazionale ha adottato la causa di Africa Mission divenendo la testimonial 2022-23 del movimento e ha assicurato che durante il suo tour italiano si farà portavoce del Movimento diffondendo un messaggio di speranza.

“E’ per noi un onore grandissimo – le parole di Carlo Ruspantini, Direttore Africa Mission Cooperazione e Sviluppo: il fatto che legato al suo nome ci sia anche quello di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo, una realtà che da cinque decenni sostiene lo sviluppo dell’Uganda”. “Siamo davvero felici – aggiunge Davide Rossi, Presidente Fedro Cooperativa – di come questa stagione sia stata ricca e ben accolta. non potevamo che chiudere in bella la rassegna delle Klimt’s Ladies. Il concerto di Anggun è stato un vero successo e lo dimostra la felicità del pubblico. Ci auguriamo di poter collaborare e crescere ancora il prossimo anno. Ci auguriamo possano esserci nuovi spazi di bellezza e cultura”.