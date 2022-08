ApP “Introdurre il Bilancio partecipativo per frenare la disaffezione alla politica”

Introdurre il modello di Bilancio partecipativo a Piacenza, già a partire dal Bilancio preventivo 2023. È questa la proposta contenuta nella mozione di Alternativa per Piacenza, firmata dai consiglieri Stefano Cugini e Luigi Rabuffi, al fine di “incentivare la partecipazione attiva dei cittadini al governo della res publica”.

“Il Bilancio partecipativo – si legge nella mozione – è un modello di bilancio (non finanziario) che dà informazioni sulle priorità che sono state definite dalla collettività. È uno strumento propedeutico e di supporto al Bilancio preventivo, in quanto, tramite il processo di partecipazione, la comunità può far avvertire all’Ente locale alcune necessità più rilevanti rispetto ad altre. L’amministrazione, preso atto di queste necessità e proposte, studiando le risorse finanziarie inserite nel Bilancio preventivo, deciderà le eventuali variazioni di risorse e/o diversa destinazione delle stesse da un progetto ad un altro”. “I principali obiettivi – prosegue – del Bilancio partecipativo sono: rafforzare e favorire la nascita di relazioni umane e sociali improntate alla condivisione e alla solidarietà tra tutti coloro che vivono il territorio comunale, lo costruiscono e lo trasformano; facilitare il confronto e la determinazione di scelte e decisioni condivise; rispondere, in modo più efficace, alle richieste di una società sempre più complessa; ricostruire un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini; migliorare l’equilibrio tra bisogni da soddisfare e risorse limitate; coinvolgere i cittadini nel processo di costruzione del bilancio di previsione come strumento efficace di gestione pubblica”.

I consiglieri firmatari sottolineano” l’importanza del maggior coinvolgimento dei cittadini alla cosa pubblica, certi che la proposta non sia da considerare come un oppressivo carico burocratico, ma un tentativo virtuoso di frenare il sempre più alto tasso di disaffezione verso la politica.”