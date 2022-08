ApP “Riprendere il progetto Porta Galera 3.0 per rilanciare il quartiere”

Riprendere il progetto Porta Galera 3.0 per rilanciare il quartiere nella zona della stazione. Lo propone in una mozione il gruppo consiliare Alternativa per Piacenza. Il progetto, viene ricordato, fu promosso dal Comune di Piacenza (amministrazione Dosi) tra la primavera del 2014 e il 2017 e ottenne il secondo posto al “Premio Nazionale per la Sicurezza Urbana”, indetto da FISU (Forum Italiano per la Sicurezza Urbana).

“Il suddetto progetto ha rappresentato un esperimento diffuso di programmazione partecipata – scrivono i consiglieri di ApP – di interventi per la riqualificazione ambientale e sociale del quartiere, volto a garantire anche maggiori livelli di sicurezza, con azioni positive di ricostruzione del tessuto sociale della zona. Questo percorso ha permesso di raccogliere 150 idee, elaborate da 4 gruppi di lavoro animati da cittadini/e e condotti da facilitatori e facilitatrici del Comune, in collaborazione con il Centro servizi per il volontariato”. ApP propone quindi di “riannodare le fila del progetto ‘Porta Galera 3.0’, valutando nel mandato la realizzazione, previo percorso partecipato, delle idee progettuali emerse a suo tempo dai gruppi di lavoro, ovviamente attualizzandole, essendo ormai datate, alle esigenze del 2022 con le modifiche, gli stralci, le integrazioni del caso”.