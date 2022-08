Riceviamo e pubblichiamo l’appello per ritrovare il gatto Modì, scomparso a Piacenza in zona Sant’Antonino. E’ un micio dal pelo nero, con la coda folta, molto socievole e affettuoso. I suoi proprietari lo stanno cercando già da qualche giorno, con volantini e avvisi sui social media. Il loro auspicio è che qualcuno, in buona fede, abbia portato a casa Modì, proprio per la sua indole socievole. Ma il piccolo di casa, Gregorio di 4 anni, spera di poter riabbracciare presto il suo adorato micione.

Chi lo avesse ritrovato o avesse notizie al riguardo può contattare il numero 3335820410.